Deutschlandticket: Könnte dieser Vorschlag die verhärteten Fronten aufweichen?

Gemeinsame Sache beim Klimaschutz

Was aber wäre, wenn Bund und Länder im Namen des Klimaschutzes gemeinsame Sache machen würden, fragte Christian Grotemeier, Verkehrsforscher an der Hochschule RheinMain, am Wochenende in der "Zeit". Sein Vorschlag: Länder, die es schaffen, ihre Treibhausgasemissionen zu senken, bekommen im Gegenzug mehr finanzielle Unterstützung vom Bund, die dann in den ÖPNV und damit auch ins Deutschlandticket fließen kann.

Gemeinsame Sache beim Klimaschutz - das klingt eigentlich selbstverständlich, ist es aber nicht. Zwar gibt es ein Bundesklimaschutzgesetz - in den Ländern aber regeln eigene Landesklimaschutzgesetze die selbst gesteckten Ziele. Oder auch nicht. Manche Bundesländer haben gar kein Landesklimaschutzgesetz - so etwa Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt.

" Vieles liegt in den Händen der Kommunen"

Autoverkehr als größte CO2-Quelle

Dem WDR gegenüber konkretisiert Grotemeier seine Idee: Eine der Haupt-CO2-Quellen sei hierzulande der Straßenverkehr. Gerade hier hätten Länder und Kommunen viele Möglichkeiten, Emissionen zu senken - mehr, als die Bundesregierung bewirken könne: Zum Beispiel, indem sie dem ÖPNV in den Städten Vorrang geben, Radwege bauen, Parkgebühren erhöhen. " Verkehr vermeiden, verlagern oder verbessern " - das liege vor allem in den Händen der Kommunen, so Verkehrsforscher Grotemeier.