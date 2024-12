Migrationspolitik: NRW-Grüne werden lauter

Besonders bei der Grünen Jugend und an der Basis waren diese Kompromisse auf Widerstand gestoßen. Der Vorsitzende der Grünen Jugend in NRW, Björn Maue, sagte dem WDR, dass die Kompromissbereitschaft in Richtung CDU in NRW bis an die Schmerzgrenze ginge.

Spätestens im Wahlkampf müssen die Grünen die Kritiker in den eigenen Reihen hinter sich versammeln. Da kann eine klare Kante hilfreich sein.

Umstrittene Bezahlkarte für Geflüchtete

Mehrdad Mostofizadeh (Grüne)

Die zeigte auch der Parlamentarische Geschäftsführer der NRW-Grünen, Mehrdad Mostofizadeh, als es am Mittwoch vor Weihnachten um die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete im NRW-Landtag ging. Offen erzählte er: "Ich will nicht verhehlen, dass wir in der Fraktion lange über die Karte diskutiert und über die Sinnhaftigkeit gerungen haben." Deutlicher kann ein Juniorpartner seinen Unmut über einen Kompromiss kaum machen, ohne unhöflich zu werden.

Außerdem erklärt Mostofizadeh in der Rede mehrfach, dass es für die NRW-Kommunen eine "Opt-out-Regel" gebe. Sie können also per Beschluss entscheiden, weiterhin Bargeld statt der Karte an die Geflüchteten auszugeben. Eine Möglichkeit, die längst nicht alle Bundesländer anbieten.