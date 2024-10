Und wieder einmal kam der Hinweis auf den Verdächtigen von einem ausländischen Nachrichtendienst - wie schon in zahlreichen anderen Fällen zuvor. " Wir sind in hohem Umfang auf Informationen von ausländischen Sicherheitsbehörden angewiesen ", sagte CDU -Politiker Wolfgang Bosbach dem WDR . " Wir müssen uns langsam fragen, warum unsere Dienste nicht in der Lage sind, diese Hinweise selber zu erhalten, durch eigene Quellen."

Einzeltäter vorab oft nur digital aufzuspüren

NRW -Innenminister Herbert Reul (CDU) hat schon häufig beklagt, dass den Behörden in Deutschland die Möglichkeiten fehlten, mutmaßliche Terroristen digital beobachten zu können: Mit der Speicherung von IP-Adressen etwa oder der besseren Überwachung von Telefonkontakten. "Wir brauchen mehr Möglichkeiten und Befugnisse im Netz, um Extremisten noch früher das Handwerk zu legen" , hatte Reul wiederholt gefordert.

Parteiübergreifend wächst die Forderung nach mehr Befugnissen für die Sicherheitsbehörden etwa bei der Vorratsdatenspeicherung. Die Unionsparteien fordern von der Ampel-Koalition Nachschärfungen, aber auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) sprach das Thema zuletzt häufig an.