Land will 3.100 neue Plätze für Flüchtlinge schaffen

Paul spricht von Herausforderung

Für Flüchtlingsministerin Paul ist die enge Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen entscheidend: "Dadurch, dass wir auch Prozesse besser steuern können, sowohl von Seiten des Landesministeriums als auch von Seiten der Bezirksregierung in guter Kooperation mit den jeweiligen Kommunen, so kommen wir, glaube ich, auf einen guten Weg." Paul betonte aber auch, dass es eine Herausforderung und ein Kraftakt sei, das gehe "nur in der gemeinsamen Verantwortung von Land und Kommunen".

Und natürlich sei auch der Bund in der Pflicht. Etwa indem die Prozesse beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge besser laufen und auch mehr und breiter Integrations- und Sprachkurse angeboten werden. Damit die Menschen auch tatsächlich ankommen können.