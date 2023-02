Vorbereitungen auf Menschenkette für den Frieden

Verkehrsbehinderungen erwartet

Die Polizei rechnet am Nachmittag in Münster und im Kreis Steinfurt rund um Ladbergen und Lengerich mit Verkehrsbehinderungen: Streckenabschnitte können ab 15.15 Uhr für eine gute Stunde gesperrt werden. Auch in der Stadt Münster werden gegen 16 Uhr einige Kreuzungen gesperrt sein.

Alte Idee aufgegriffen

Vor 20 Jahren gab es schon einmal eine Menschenkette für den Frieden.

In Anlehnung an den Westfälischen Frieden hat es eine ähnliche Aktion vor 20 Jahren schon einmal gegeben. Damals ging es um den Protest gegen den Irak-Krieg der USA. Wer sich in diesem Jahr an der Menschenkette beteiligen, kann sich online für einen Strecken-Abschnitt registrieren.

