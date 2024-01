Jugendämter in NRW: Überlastung als Dauerzustand

Gefährdete Kinder übernachten im Jugendamt

Wer sich mit der Lage der Jugendämter im Land befasst, stößt in ein Wespennest aus Unzulänglichkeiten. Personalmangel in den Jugendämtern ist das eine. Die Überlastung des vorhandenen Personals, weil viel zu viele Fälle bearbeitet werden, ist das nächste. Und verschärft wird diese Lage dadurch, dass für Kinder in Not geeignete Unterbringungsmöglichkeiten, auch Inobhutnahmestellen genannt, fehlen.

So berichteten fast ein Viertel der Jugendämter, die auf die Report Mainz-Anfrage antworteten, dass deswegen 2023 Kinder in den Räumlichkeiten der Jugendämter oder sogar bei Privatpersonen oder Mitarbeitern des Amtes übernachten mussten.