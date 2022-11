Familie randaliert im Oberhausener Jugendamt

Die Mitarbeiterin eines Jugendamtes im Ruhrgebiet, die anonym bleiben möchte, schildert nun dem WDR ihren Arbeitsalltag. Die Androhung von Gewalt, die Angst bei Besuchen in den Familien - das kennt auch sie. Sie schildert den Fall einer deutschen Frau, "eher rechts orientiert ", deren Sohn untergebracht werden sollte. "Die hat mir zwar nur auf den Oberarm getippt, aber ich hatte Angst vor ihr, weil sie unberechenbar war." Gefährlich werde es immer dann, "wenn man den Eindruck hat, den Menschen sind die Folgen egal."

Aber auch jenseits der Extremfälle gelte in ihrem Beruf: "Man ist immer in einem Konfliktfeld unterwegs." Das sei markiert durch Erwartungen vonseiten des Amtes ( "es soll am besten nichts kosten" ) und den Auseinandersetzungen mit den Sorgeberechtigten. Und dann ist da noch eine Riesenverantwortung, denn die Mitarbeitenden des Jugendamtes, so schildert sie es, haften persönlich - zivil- und strafrechtlich! Im schlimmsten Fall stehen am Ende staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, Anklagen, Gerichtsprozesse, Verurteilungen. "Das hat es alles schon gegeben!"