Taser wurden 2021 als Einsatzmittel in ersten Polizeibehörden eingeführt. Aktuell sind 18 der 47 Polizeibehörden in NRW mit Tasern ausgestattet. Die schwarz-grüne Regierungskoalition hatte im Koalitionsvertrag festgelegt, die Geräte erst einmal zu testen. Danach wurden mehrere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Das am Donnerstag vorgestellte Gutachten ist als Erstes fertig geworden.

