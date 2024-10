FDP-Fraktion macht Vorschläge zur Sicherheitspolitik

Nach der tödlichen Messer-Attacke in Solingen hatte die schwarz-grüne Landesregierung ein Paket mit Maßnahmen zur Migration und zur Sicherheit vorgelegt. Nach Ansicht der FDP -Fraktion im NRW -Landtag reicht es nicht aus, wie der Fraktionsvorsitzende Henning Höne am Dienstag in Düsseldorf erklärte.