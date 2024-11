Um die breite Masse zum Umstieg zu bewegen, braucht es hingegen ein gutes öffentliches Netz. Darauf zielt auch die Landesregierung mit ihrem Handlungskonzept ab. Mittlerweile finde in NRW jede Bürgerin und jeder Bürger mindestens eine öffentliche Ladesäule in einem Umkreis von zehn Kilometern, teilt das Wirtschaftsministerium mit. Seit Januar 2023 habe sich die Zahl der Schnellladepunkte in NRW mehr als verdoppelt.

Wenig Ladestationen an den Autobahnen

Der ADAC kommt hingegen in einem Stichprobentest entlang der wichtigsten Autobahnrouten in NRW zum Ergebnis: "stark verbesserungswürdig" . Direkt an der Autobahn kämen die Ladestationen gerade zu Stoßzeiten immer wieder an ihre Kapazitätsgrenze, wodurch Wartezeiten für E-Auto-Fahrer entstünden.

Auch der Energiewirtschaftsverband BDEW, dessen Mitglieder mehr als vier von fünf öffentlich zugänglichen Ladesäulen betreiben, sieht zwar die Fortschritte beim Netzausbau, betont aber, dass die Politik für den weiteren Ausbau deutlich mehr öffentliche Flächen entlang von Straßen verfügbar machen sollte. Hier hapere es in NRW vielerorts, weswegen der Ausbau häufig auf Flächen des Einzelhandels stattfinde.

