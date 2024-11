Allen Krisen zum Trotz: Die Umweltwirtschaft wächst deutlich in NRW - und beschäftigt heute bereits mehr Menschen als die Metallindustrie und der Maschinenbau zusammen. Das geht aus dem Umweltwirtschaftsbericht 2024 hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wird. Demnach sind aktuell 600.000 Menschen in NRW in der Umweltwirtschaft tätig. Das sind 6,2 Prozent aller Erwerbstätigen in NRW.

Was ist die Umweltwirtschaft?

Die Umweltwirtschaft umfasst alle umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Produkte und Dienstleistungen. Sie ist in der amtlichen Branchenklassifikation nicht extra aufgeführt, sondern vereint unterschiedliche Wirtschaftszweige und Geschäftsmodelle: von erneuerbaren Energien über Recycling bis hin zur umweltfreundlichen Mobilität. Hierzu zählen kleine Unternehmen wie das Kölner Start-up "GoFlux" mit seiner App für regionale Fahrgemeinschaften, aber auch Sparten großer Konzerne wie RWE oder Thyssenkrupp.

Seit zehn Jahren fasst der alle zwei Jahre erscheinende Umweltwirtschaftsbericht Daten zur Umweltwirtschaft zusammen. NRW war damals das erste Bundesland, das die Umweltwirtschaft als ökonomische Branche genauer in den Blick genommen hat. Der Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt: Die Zahl der Erwerbstätigen ist in dieser Zeit in NRW um 100.000 Personen angestiegen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum der Belegschaft von 1,4 Prozent.