Laut Innenministerium zogen Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen von Januar bis einschließlich Juni dieses Jahres 631 Mal eine Elektroschock-Pistole. Im ersten Halbjahr 2023 lag die Zahl der Taser-Einsätze noch bei 736.

Was gleich geblieben ist: Meistens reichte es aus, dass die Polizisten das sogenannte Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) in die Hand nahmen und mit ihm drohten. Im ersten Halbjahr 2024 wurden die Geräte nur 136 Mal wirklich abgefeuert. Die Quote der " Androhung " lag laut Ministerium damit bei 78,4 Prozent. 2023 waren es in der gleichen Zeit 82,4 Prozent.

Taser sind politisch umstritten

Der Taser wurde in NRW 2021 als Einsatzmittel in ersten Polizeibehörden eingeführt. Doch die Geräte sind politisch umstritten – auch zwischen den Regierungsfraktionen von CDU und Grünen in NRW. Bei den Koalitionsverhandlungen einigte man sich darauf, die Taser bis 2024 erst einmal weiter zu testen.