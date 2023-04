Teure Ostern: Lebensmittelpreise weiter im Höhenflug

Für die Kunden könnte die Vorfreude aufs Fest an der Supermarktkasse einen Dämpfer bekommen: Die Inflation macht Ostern in diesem Jahr zu einem teuren Spaß. Laut Landesamt Statistik NRW haben die Preise für Lebensmittel innerhalb eines Jahres um satte 23,4 Prozent zugelegt. So wurde Quark im Vergleich zum März 2022 um 71,1 Prozent teurer, Möhren kosteten 44,7 Prozent mehr, die Preise für Teigwaren stiegen um 34,2 Prozent.

Zehn Eier für mehr als zwei Euro?

Beispiel Eier: Hier hatten sich Verbraucher über Jahrzehnte an relativ stabile Preise gewöhnt. Diese Zeiten sind vorbei: Zehn Eier der Größe M aus Bodenhaltung kosteten im März durchschnittlich 2,02 Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,75 Euro, teilte die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) mit. Im Jahresdurchschnitt 2021 lag der Preis noch bei rund 1,55 Euro, 2020 bei 1,36 Euro.

Eierpreise im Vergleich

Für die massive Teuerung gebe es mehrere Ursachen, heißt es aus der Branche: hohe Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs, mehr Aufwand in der Produktion durch das Verbot der Tötung männlicher Küken und schließlich die Auswirkungen der Vogelgrippe.