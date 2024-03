Was der Gründonnerstag mit Spinat zu tun hat

Eine Frau hält eine Hostie.

Christen erinnern an diesem Tag besonders an das Letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Jesus habe am Vorabend seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern das Brot gebrochen und es zusammen mit dem Wein gesegnet, so heißt es in der Bibel. Die Feier des Abendmahls ist Bestandteil christlicher Gottesdienste.