Ostern zuhause - Ausflugstipps für die Region

Traditionelle Osterfeuer mit Rahmenprogramm

Menschen stehen im Dunklen um ein hell brennendes Osterfeuer.

In vielen Städten und Gemeinden sind Osterfeuer ein fester Bestandteil der Festtagstradition. Meist werden die Feuer am Karsamstag entzündet, mancherorts, vor allem in Westfalen, aber auch erst am Ostersonntag. Besonders gepflegt wird der Brauch in Attendorn im Sauerland. Schon Wochen vor Ostern tragen die Mitglieder des Osterfeuervereins aus den umliegenden Wäldern Holz zum Abbrennen der Osterkreuze zusammen und folgen dabei festen Riten. Traditionelle Osterfeuer gibt es aber auch in vielen anderen Städten, darunter Düsseldorf, Bochum oder Münster. Oft wird die Veranstaltung begleitet von einem bunten Rahmenprogramm.