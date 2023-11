NRW-Innenminister Reul: Kein Verbot eines Taliban-Auftritts möglich

Evangelische Kirche sagt Einladung ab

Nach der Empörung über den Taliban-Auftritt in Köln hat die Schwerter Akademie ihrem Gast nun abgesagt. Die Einladung sei vor Monaten erfolgt, es habe " klare Vorgaben für ein offenes und kritisches Gespräch" gegeben, teilten Landeskirche und Evangelische Akademie Villigst am Montag mit. " Mit Blick auf die augenblickliche Situation lässt sich jedoch bedauerlicherweise kein angemessenes Forum für ein offenes und kritisches Gespräch schaffen" , heißt es weiter.

Thema im Landtag

Viel Beifall für Taliban-Rede in Kökner Ditib-Moschee

Die umstrittene Taliban-Rede in Köln hatte bereits für empörte politische Reaktionen gesorgt. Die Oppositionsfraktionen von FDP und SPD im Landtag beantragten jeweils eine sogenannte "Aktuelle Viertelstunde" im Innenausschuss. Die FDP kritisiert, dass " weiterhin Unkenntnis darüber herrscht, wie ein hochrangiger Funktionär der Taliban in Unkenntnis der Behörden nach Nordrhein-Westfalen einreisen und in einer Moschee des Dachverbandes Ditib in Köln einen Vortrag über das Islamische Kalifat halten konnte" . Die SPD spricht von einer "heftigen Diskussion", die der Vorfall in der Öffentlichkeit ausgelöst habe. Am Donnerstag soll das Thema im Düsseldorfer Landtag diskutiert werden.

Innenminister Reul: "Hätten nicht einschreiten können"

Vorab äußerte sich am Montag NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU): " Wir hätten in diesem Fall gar nicht einschreiten können und den Auftritt verhindern können, auch wenn wir es gewollt hätten", sagte er. Denn: Der Generalbundesanwalt bewerte die Taliban nicht als terroristische Vereinigung. Sie sei in Deutschland nicht verboten, dementsprechend gebe es kein " Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz" .