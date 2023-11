Hamas-Terror: NRW-Staatskanzlei erhöht Druck auf die Ditib

Mit dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland am Freitag rückt auch die Ditib stärker in den Fokus. Der Chef der NRW -Staatskanzlei, Nathanael Liminski ( CDU ), erhöht den Druck auf den Islamverband: Für eine weitere Zusammenarbeit mit dem Land Nordrhein-Westfalen müsse sich die Ditib klarer von antisemitischen Aussagen Erdogans distanzieren. Das sagte er der " Westdeutschen Allgemeinen Zeitung " (Freitagsausgabe).

Nathanael Liminski

Konkret knüpfte Liminski den unter anderem mit der Ditib organisierten islamischen Religionsunterricht in NRW an Bedingungen: "Wenn die Ditib Partner des Landes Nordrhein-Westfalen für den bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht bleiben will, wird sie sich unmissverständlich von den antisemitischen und israelfeindlichen Aussagen von Staatspräsident Erdogan und des Chefs der türkischen Religionsbehörde Diyanet distanzieren müssen."

Denn, so die Argumentation Liminskis, die Zusammenarbeit mit den Islamverbänden bei der Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts "fußt auf unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung" . Israels Sicherheit und der Schutz der Juden in Deutschland als deutsche Staatsräson könnten dabei nicht außen vor bleiben.

Die Abhängigkeit der Ditib von der Türkei

Die Ditib steht unter der Kontrolle und Aufsicht der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Der Chef dieser Behörde, Ali Erbas, hatte die Terror-Organisation Hamas jüngst als " Befreiungsorganisation " bezeichnet und der israelischen Armee einen " beispiellosen Völkermord " vorgeworfen.

Auch Erdogan äußerte sich ähnlich: "Die Hamas ist keine Terror-Organisation, sie ist eine Befreiungsgruppe." Zuvor hatte er Mitglieder der Hamas als " Freiheitskämpfer " und Israel als " Terrorstaat " bezeichnet.

Welche Haltung hat die Ditib zum Hamas-Terror?

Seit dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober mit mehr als 1.200 Toten, 5.400 Verletzten und rund 250 verschleppten Geiseln steht die Frage im Raum, wie sich die Ditib als größte Islamorganisation in Deutschland dazu positioniert. Der Koordinationsrat der Muslime, zu dem auch die Ditib gehört, hatte einen Tag nach Ausbruch des Nahost-Kriegs die Gewalteskalation verurteilt, eine Freilassung der Geiseln gefordert und " an alle Parteien " appelliert, der Gewalt ein Ende zu setzen. Eine explizite Verurteilung des beispiellosen Hamas-Terrors fehlte.