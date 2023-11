Taliban-Funktionär hält Rede in Köln: Wie konnte er überhaupt einreisen?

Die Rede eines hohen Vertreters der militant-islamistischen Taliban-Verwaltung in Afghanistan in einer Ditib-Moschee in Köln schlägt weiter hohe Wellen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilte den Auftritt von Abdul Bari Omar und forderte Aufklärung. " Der Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln ist vollkommen inakzeptabel und scharf zu verurteilen ", sagte die SPD -Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. " Niemand darf radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten ."