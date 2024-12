Verdacht wurde nicht gelöscht

Weil der Mann aber wissen wollte, ob noch etwas über ihn gespeichert ist, wendet er sich an die Landesbeauftragte für den Datenschutz, die in solchen Fällen Aufklärung verlangen kann. Die Überprüfung ergibt: Da steht tatsächlich noch etwas. Dabei hätten die Daten über die alten Ermittlungen längst gelöscht werden müssen. Erst nach Intervention der Datenschützer werden die Datenbanken der Polizei bereinigt.

Über solche plötzlichen Verhaltensänderungen von Polizeikräften weiß auch der Düsseldorfer Anwalt Jasper Prigge zu berichten. Viele seiner Mandanten hätten Sätze gehört wie " Sie haben ja einiges auf dem Kerbholz" oder " Sie kennen sich ja schon mit der Polizei aus". Verlangt er dann Akteneinsicht, was auch Anwälte können, stößt Prigge regelmäßig auf "Anzeigen ohne Substanz" , wie er es nennt: Bei einem Nachbarschaftsstreit hat jemand erbost Anzeige bei der Polizei erstattet, bei Trennungen wird der Ex-Partner angezeigt.

Der Verdacht lebt weiter, wenn er nicht gelöscht wird.

Leitet die Staatsanwaltschaft daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein, wird man als Verdächtiger in einem Strafverfahren gespeichert. Wenn später die Ermittlungen eingestellt werden, weil sich der anfängliche Verdacht nicht erhärtet hat und wenn dann niemand die Löschung veranlasst, existiert der Verdacht weiter, auch wenn er längst ausgeräumt wurde.

Auf ihren Diensthandys sehen die Polizisten nur eine "Grobinformation" , glaubt Anwalt Prigge. Je nach spontaner Einschätzung der Gefährlichkeit des Menschen, den sie vor sich haben, kann es für diesen ziemlich unangenehm werden. Was die Polizisten in der Situation nicht wissen: Viele Daten sind veraltet. Dass sie nach Einstellung der Strafverfahren nicht gelöscht wurden, verstößt gegen ein halbes Dutzend Gesetze, darunter das Grundgesetz und europäisches Recht.

Schwerwiegende Konsequenzen für Betroffene

"Wir wissen, dass einiges schiefläuft", sagt die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in NRW, Bettina Gayk. Vor einigen Jahren überprüfte sie die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf, ob dort die sogenannten Löschfristen eingehalten werden. Das Problem, sagt Gayk, seien nicht die Akten der Staatsanwaltschaften. Denn darin sei klar erkennbar, wie ein Strafverfahren ausgegangen ist. Der neuralgische Punkt ist die Informationsweitergabe an die Polizei. Gibt die Staatsanwaltschaft nicht weiter, dass ein Verfahren eingestellt oder ein Angeklagter freigesprochen wurde, gelten diese Personen in den Polizeiakten weiter als Beschuldigte.