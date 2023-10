Distanzierung von Hamas - warum zögert die Ditib?

"Ditib will antisemitische Hasskommentare vermeiden"

Eren Güvercin: Botschaft muss in Communities ankommen

Nach Solidarität gegen den Hamas-Terror klingt das nicht. Für Eren Güvercin ist es auch nicht verwunderlich, dass die Ditib die in NRW beschlossene Erklärung entgegen ihrer Ankündigung nicht veröffentlicht: "Dort weiß man genau, was passieren würde, wenn man diese Nachricht oder etwa ein Foto von dem Treffen posten würde: Eine Flut von antisemitischen Kommentaren." Das genau wolle die Ditib vermeiden, vermutet Güvercin.

Die Ditib selber reagierte auf WDR-Anfrage am Dienstag nicht. Auch ihr Bundesvorsitzender Durmus Aksoy, der die Erklärung mit Minister Liminski gemeinsam verfasst hat und beim Austausch mit der jüdischen Gemeinde dabei war, war nicht erreichbar.

Video starten, abbrechen mit Escape Kritik an Islamverbänden Westpol. . UT . DGS . Verfügbar bis 22.10.2028. WDR.

Es reiche aber nicht aus, die gemeinsame Erklärung nur an die deutsche Medienöffentlichkeit zu kommunizieren, sagt Güvercin. " Der Sinn sollte doch eigentlich sein, diese Botschaft an die Basis der muslimischen Communities zu kommunizieren, natürlich auch in türkischer Sprache."

Minister will Ditib nochmals auffordern

Vertreter islamischer Verbände und Staatssekretär Liminski 16.10.2023

Die Erklärung vom 16. Oktober zur Verurteilung des Hamas-Terrors sei "klar und eindeutig und lässt keinen Spielraum für Interpretationen oder Relativierung" , sagte Minister Liminski am Dienstag dem WDR. Er habe die muslimischen Verbände mehrfach aufgefordert, den Text zu veröffentlichen und intern zu verbreiten. Einige seien dem auch nachgekommen, " andere nicht" . Die werde er jetzt nochmals dazu auffordern, so der Minister und Chef der Staatskanzlei.

Er appelliere an die muslimischen Verbände, " den Mut und die Klarheit, die sie mit der Formulierung dieser gemeinsamen Erklärung bewiesen haben, jetzt auch gegenüber ihren eigenen Leuten an den Tag zu legen ".

Die Ditib sei dazu aufgerufen, sich von den Worten von Präsident Erdoğan und auch des Diyanet-Vorsitzenden aus Ankara klar zu distanzieren. "Dieser Hass und diese Hetze gegen Israel und die Juden ist nicht kompatibel mit dem, was uns in NRW miteinander verbindet. " Das habe er bei dem Treffen in der Moschee in Bochum gegenüber dem Generalsekretär der DITIB unmissverständlich deutlich gemacht.

Erdoğan verteidigt Hamas