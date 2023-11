Wirbel um möglichen weiteren Taliban-Auftritt in NRW

Inzwischen ist auch bekannt, wie der Taliban-Vertreter nach Deutschland einreisen konnte. Die Niederlande hatten ihm ein Visum für den Schengen-Raum erteilt. Abdul Bari Omar hatte als Leiter der afghanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde an einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO in Den Haag teilgenommen. Mit dem Visum konnte er auch legal nach Deutschland kommen.

Vor allem Taliban-kritische Stimmen

Gastgeber bei der Veranstaltung in Schwerte ist, anders als in Köln, kein wenig bekannter afghanischer Kulturverein, sondern eine evangelische Akademie, in Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen. Eingeladen sind in erster Linie Taliban-kritische Teilnehmer. Zum jetzigen Zeitpunkt ist überhaupt noch nicht klar, ob an der geplanten Veranstaltung in Schwerte tatsächlich ein Vertreter der Taliban-Regierung teilnehmen wird - geschweige denn, wer genau.

Offene Fragen

Und dennoch wirft die Veranstaltung Fragen auf: Wie kann es sein, dass einem hochrangigen Vertreter der Taliban in Deutschland offenbar erneut eine Bühne geboten werden soll. Und warum hat der Veranstalter darin offenbar kein Problem gesehen?

Vertreter der Evangelischen Akademie in Schwerte waren heute (19.11.2023) nicht für eine Reaktion erreichbar. Schirmherr der Veranstaltung ist der ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt, Christoph Zöpel von der SPD.

Zöpel sagte auf Anfrage des WDR: Er sei der Auffassung, dass man auch in Deutschland mit Taliban reden können muss: „Es gibt nur einen Weg, für Afghanistan etwas zu ändern: indem Gespräche unter Afghanen stattfinden. Da das aber in Afghanistan derzeit praktisch unmöglich ist, muss man auch Leute nach Deutschland einladen.“

Allerdings müsse laut Zöpel natürlich geprüft werden, ob potenziell eingeladene Gäste für Deutschland eine Gefahr darstellen.