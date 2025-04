Warum der 1. Mai in NRW nicht "Tag der Arbeit" heißt

" Weißt Du eigentlich, dass es in NRW gar keinen Tag der Arbeit gibt? " Meine Kollegin steht strahlend in der Tür. "Ich bin gespannt, ob die DGB-Vorsitzende das weiß" , sagt sie noch.

Anja Weber ist in unseren Podcast "18 Millionen" eingeladen. " Der 1. Mai ist immer der Tag der Arbeit", beharrt die Gewerkschafterin ungläubig.

Der unbekannte Feiertag

Zu den Eigenheiten des deutschen Föderalismus gehört es, dass die Regelung von Feiertagen Sache der Bundesländer ist. Und so gibt es auch in Nordrhein-Westfalen ein Feiertagsgesetz. Zwar ist der Maifeiertag in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag, wie übrigens auch in Österreich, der Schweiz, in Belgien und Luxemburg, aber bei der Benennung gibt es offenbar Freiheiten.

Im Feiertagsgesetz heißt der 1. Mai:

"Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerversöhnung und Menschenwürde" Gesetz über die Sonn- und Feiertage in Nordrhein-Westfalen