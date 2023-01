"Stärkungspakt NRW": Kommunen können auf Hilfe gegen Armut hoffen

Viele Kommunen wissen auf Nachfrage bislang noch nicht, wie viel Geld genau sie bekommen. In Dormagen sind es laut einer Sprecherin 286.000 Euro. Man führe jetzt Gespräche mit den Trägern der sozialen Infrastruktur - wie Tafel, Caritas, AWO, Verbraucherzentrale - darüber, wo das Geld am besten eingesetzt würde. Gelsenkirchen, mit einem hohen Anteil an Bedürftigen in der Bevölkerung, soll rund 4,4 Millionen Euro erhalten. Auch hier werde nun erörtert, wie das Geld am besten investiert wird, sagt Sozialdezernentin Andrea Henze. Man werde mit Trägern ins Gespräch gehen, wie bestehende Angebote vor allem im Kinder-, Jugend- und Sozialbereich unterstützt werden können. Die große Summe sei eine echte Hilfe, so Henze.

Tafeln hoffen auf Unterstützung

Hoffnung machen sich unter anderem die 173 Tafeln in NRW. Vor allem durch die zahlreichen Ukraine-Flüchtlinge sei die Zahl der Tafelkunden 2022 schlagartig von rund 350.000 auf 500.000 gestiegen, hatte Landesvorsitzende Evi Kannemann im Dezember gesagt. Zusätzlich seien in den vergangenen Monaten viele Menschen wegen der Inflation in Richtung Armut gerutscht.

Discounter bieten mehr Rabatte

Spannend wird für die Tafeln allerdings die Frage, in welcher Form sie von der Förderung profitieren könnten, wenn diese explizit an die Kommunen geht. Denn: Die Tafeln NRW arbeiten mittlerweile mit sieben zentralen Lagern, von denen aus Hilfspunkte in ganzen Regionen beliefert werden. Der Grund: Man sei mittlerweile auf Großspenden direkt von Herstellern angewiesen, sagt Kannemann - Discounter und Supermarktketten hätten nicht mehr so viele Lebensmittel übrig, da sie selber Rabattaktionen machen oder "Rettertüten" anbieten.