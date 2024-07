Warum es in NRW beim Datenschutz oft klemmt

Mehr Schutz für Patientendaten gefordert

Bettina Gayk

Gayk betonte, dass es bei Gesundheitsdaten um sehr sensible Daten gehe, bei denen der Datenschutz zentral sei - auch um das Vertrauen der Patienten in eine sichere Verarbeitung zu gewährleisten. Mit der elektronischen Patientenakte erhoffe man sich Vorteile für Behandlung und Forschung, aber damit gehen " zwangsläufig neue Risiken für die Rechte der Betroffenen einher ", heißt es im Bericht. Im letzten Jahr, so Gayk, habe ihre Behörde die Erfahrung gemacht: "Da geht Schnelligkeit oft vor Gründlichkeit." Sie fordert eine effektive Kontrolle der Daten durch die Patientinnen und Patienten.

Völlig konform mit dem Datenschutz sei jedoch die Verarbeitung von Gesundheitsdaten für die Vorsorge, etwa gegen Brustkrebs. Dazu erhalte ihre Behörde immer wieder Eingaben von Betroffenen. Ebenfalls korrekt sei, dass generell Patientendaten gespeichert werden. Diese könnten nicht auf Verlangen gelöscht werden. Es gebe Aufbewahrungsfristen und "die Behandlungen müssen nachvollziehbar sein, auch im Interesse der Patienten".

Scoring im Kreditverfahren

Immer wieder in der Kritik steht das Bonitäts-Scoring, also die Einschätzung über die Kreditwürdigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Dabei wird ein Wahrscheinlichkeitswert errechnet, "der eine Vorhersage über das Verhalten einer Person ausdrückt" , so erklärt es der Bericht. Gayk fordert hier deutlich mehr Transparenz ein, damit Betroffene die Einschätzung eines Unternehmens nachvollziehen können.

KI in Schule, Supermarkt und Flughafen