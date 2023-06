Datenschutzbericht: NRW hinkt bei Transparenz hinterher

Um die Informationsfreiheit ist es in NRW noch immer nicht optimal bestellt. Obwohl hier bereits seit 2002 das Informationsfreiheitsgesetz gilt, wonach öffentliche Behörden, Verwaltungen und Regierungen verpflichtet sind, auf Nachfrage Informationen zur Verwendung ihrer Gelder herauszugeben. Dabei hinke NRW aber anderen Bundesländern hinterher, sagte Bettina Gayk, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, am Donnerstag bei der Vorstellung des neuesten Datenschutzberichts.

So habe ein Journalist nach der Hochwasserkatastrophe die Staatskanzlei NRW angefragt, die Kommunikation mit zwei betroffenen Gemeinden während der Flut offenzulegen. Innerhalb der eigentlich vorgegeben Frist von einem Monat kam keine Antwort. Selbst, nachdem die Datenschutzbeauftragte sich eingeschaltet hatte, dauerte es insgesamt noch fast ein Dreivierteljahr, bis der Journalist die Informationen von der Staatskanzlei erhielt.

Ministerium verweigerte Infos zu Flugverbot

Landesbeauftragte für Datenschutz Bettina Gayk: "Trauriges Beispiel"

In einem anderen Fall wollte die Staatskanzlei einem Fragesteller nicht sagen, welche Kunstwerke zu welchem Wert sie besitzt. Auch Ministerien mauerten zuweilen, sagte Gayk: Das Verkehrsministerium habe beispielsweise auf Nachfrage nicht offenbaren wollen, ob das nächtliche Flugverbot an NRW-Flughäfen eingehalten wurde. Das Ministerium musste schließlich per Gerichtsbeschluss ein Zwangsgeld zahlen. "Das ist ein trauriges Beispiel", so Gayk.

Länder wie Hamburg oder Schleswig-Holstein dagegen hätten ein Transparenzgesetz statt eines Informationsfreiheitsgesetzes. Die Behörden seien dort verpflichtet, Informationen aktiv selber bereitzustellen. Die schwarz-grüne Koalition hatte in ihrem Koalitionsvertrag mehr Transparenz angekündigt. "Bislang habe ich aber nichts gehört", so Gayk.