Vorratsdatenspeicherung und KI: Was darf die Polizei?

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hatte ein Sicherheitspaket für die Terrorabwehr vorgelegt - doch das geht unionsgeführten Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen nicht weit genug. Deshalb ließen sie es teilweise im Bundesrat scheitern. Sie fordern eine längere Vorratsdatenspeicherung von Internet-Verbindungsdaten und auch mehr Möglichkeiten, biometrische Daten zu nutzen - zum Beispiel zur Gesichtserkennung.

Tatsächlich ist heute mit Hilfe künstlicher Intelligenz in der Polizeiarbeit vieles machbar. Die Frage aber ist: Was ist erwünscht, was wird erlaubt?

KI kann Gesichter erkennen

Was technisch möglich ist zeigt ein Besuch bei dem Sicherheitsunternehmen Motorola Solutions. Das Unternehmen bietet Videokameras mit KI -Software, die Menschen anhand biometrischer Daten wiedererkennen. Das können zum Beispiel gesuchte Straftäter sein, islamistische Gefährder oder andere Extremisten. Wenn sie von einer der Kameras erkannt werden, schlägt das System Alarm, die Polizei kann zugreifen.

Fahndung mit Hilfe biometrischer Daten