Sprachprobleme tausender Kinder könnten unentdeckt bleiben

Das Land Nordrhein-Westfalen hat keinen Überblick über die Sprachdefizite von Vorschulkindern, die nicht in eine Kita gehen. Das geht aus einer Antwort des Familienministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD -Fraktion hervor, die dem WDR vorab vorliegt. Erkennbar ist in dem Schreiben von Familienministerin Josefine Paul (Grüne) auch, dass im Jahr 2021 nur noch halb so viele Kinder auf ihre Sprachfähigkeit getestet wurden, wie in den Jahren zuvor.

Land erfasst Daten nicht, weil Kommunen zuständig sind

Nach dem desaströsen Abschneiden der nordrhein-westfälischen Grundschulkinder in den Fächern Mathe und Deutsch bei der IQB-Bildungsstudie bahnt sich damit das nächste massive Problem in der NRW-Bildungspolitik an.