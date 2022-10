Kommentar: Ergebnisse der Grundschulstudie sind furchtbar

Das ist falsch, und gefährlich! Ich wünsche mir endlich eine öffentliche Debatte, die Tage und Wochen dauert über die Frage, was da schief läuft in den Schulen und warum. Ohne Lehrer-Bashing, gern so ideologiefrei wie möglich und mit vielen verschiedenen Lösungsansätzen.

Bildung ist eine der wichtigsten Ressourcen unserer Gesellschaft. Und Kinder, die in der 4. Klasse nicht richtig lesen und schreiben können, werden auch in der weiterführenden Schule immer wieder Schwierigkeiten bekommen. Und im schlimmsten Fall in ein paar Jahren zu den Jugendlichen gehören, über die Handwerker und Unternehmer sagen, sie seien schlicht nicht ausbildungsfähig. Weil ihnen die nötigen Fähigkeiten für eine Lehre fehlen.

Viele Fragen, oberflächliche Antworten der Politik

Es gibt so viele Fragen, welche die IQB-Studie aufwirft, und die Antworten der Politik sind erstmal noch ziemlich oberflächlich: seit Jahren steigt in den meisten Bundesländern die Zahl der Schüler, die die Mindeststandards nicht schaffen. Woran liegt das? Ja, die aktuellen Tests fanden in der Pandemie statt, das kann einen Teil der Ergebnisse erklären, aber nicht den Gesamttrend.