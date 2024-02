Rheinisches Revier: Hat die Landesregierung einen Plan?

Man unterstütze den früheren Ausstieg aus der Braunkohle, stellte Lena Teschlade, SPD -Fraktionssprecherin für Arbeit und Soziales, klar - allerdings unter der Bedingung, dass die Landesregierung auch ein schnelleres Konzept für den Strukturwandel und für Energiesicherheit entwickele. Mehr als ein Jahr nach dem Beschluss zum Ausstieg sei " nicht klar, wie die Landesregierung sich das vorstellt". Hunderte Projekte seien noch im Verfahren, für viele interessierte Unternehmen fehle die Planungssicherheit, einige hätten sich bereits zurückgezogen.

"Ein Jahr und relativ wenig Fakten "

Als Beispiel nannte Teschlade die Firma Hodforming aus Mechernich, die Leichtmetall für die Bauindustrie herstellt und dabei wenig CO2 produziert. 1.200 Arbeitsplätze könnte das Unternehmen in der Region schaffen, bekomme aber seit Monaten " keine Klarheit darüber, wie es weiter geht" . Auch beim geplanten Gewerbepark in Eschweiler, wo 4.500 Arbeitsplätze entstehen könnten, bekämen die angeschlossenen Kommunen keine Antworten dazu, wie es um das Projekt steht. Ein Jahr ist vergangen, " und wir sehen relativ wenige Fakten, was die Beschleunigung angeht", so Teschlade.