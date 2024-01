Wackelt der Kohleausstieg in NRW?

Mehr als 15 Monate ist es her, dass die Schwarz-Grüne Landesregierung feierlich verkündete: Der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen wird auf das Jahr 2030 vorgezogen. Doch nun mehren sich Stimmen, die dieses Ziel in Gefahr sehen. Die Gründe: Keine verbindliche Kraftwerkstrategie seitens der Politik und der Ausbau erneuerbaren Energien kommt nicht hinterher.

„ Das ist mittlerweile eine sehr ambitionierte Planung, weil wir seit dieser Ankündigung wichtige Zeit verloren haben beim Aufbau von alternativer gesicherter Leistung “, sagt Sven Becker, Geschäftsführer der Trianel GmbH.

Sven Becker, Trianel

Sein Unternehmen betreibt ein Gaskraftwerk in Hamm. Dieses gilt als ein Baustein, damit die Energieversorgung in NRW auch nach dem Kohleausstieg sichergestellt werden kann. Vor allem dann, wenn erneuerbare Energiequellen nicht genug Strom liefern. Für diese Zeitpunkte, sogenannte Dunkelphasen, sind Gaskraftwerke als eine Art Reserve vorgesehen.

Keine Kraftwerkstrategie

Trianel würde das Kraftwerk in Hamm gerne erweitern, um einen voll wasserstofffähigen Block. Doch das ist teuer. Investitionen von 800 Millionen Euro kommen auf das Unternehmen zu. Und der Bau dauert ungefähr sechs Jahre.

Das Unternehmen fordert daher: Planungssicherheit und verbindliche Zusagen von der Politik. Und das möglichst schnell. Denn sollen die Gaskraftwerke bis 2030 stehen, müsste mit dem Bau besser heute als morgen begonnen werden.