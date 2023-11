Leitentscheidung: Verbesserungsvorschläge für den Kohleausstieg

Wie schnell entstehen neue Seen?

In den ehemaligen Tagebauen sollen Seen entstehen, die über mehrere Jahrzehnte mit Rheinwasser gefüllt werden sollen. Die IHK NRW fordert einen schnellen Ausbau der dafür benötigten Rheinwassertransportleitung. Insbesondere für die touristische Nutzung des Reviers sind die Seen ein zentraler Bestandteil.

Doch der BUND wendet ein, dass sich das Rheinwasser wegen seiner " volatilen Qualität " nicht uneingeschränkt zur Verfüllung der Seen eignet. So könne das Rheinwasser Abfallprodukte wie die als Ewigkeitschemikalien bekannten PFAS aus dem Chemiepark Leverkusen enthalten. Darum müsse das Rheinwasser durch eine Reinigungsanlage von Schadstoffen befreit werden, bevor es in einen See eingeleitet wird.

Die Grundrichtung der Leitentscheidung wird begrüßt

Trotz der widerstreitenden Interessen und unterschiedlichen Bewertungen der Leitentscheidung im Detail, besteht doch auch eine große Schnittmenge an Übereinstimmungen in den schriftlichen Stellungnahmen: So wird immer wieder ein schneller Ausbau der Erneuerbaren Energien gefordert und die grundsätzliche Einigung auf einen vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohleförderung und den Erhalt mehrerer Dörfer begrüßt.