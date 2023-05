Jochen Ott zum neuen Chef der SPD-Landtagsfraktion gewählt

Rückzug Kutschatys damit komplett

Im März hat Thomas Kutschaty hat seinen Rückzug angekündigt

Die Wahl war nötig geworden, weil Kutschaty im März infolge einer strittigen Personalie zunächst den Chefsessel der Landespartei geräumt und kurz darauf auch seinen Rückzug als Fraktionsvorsitzender angekündigt hatte. Nach der verlorenen Landtagswahl vor rund einem Jahr galt der Essener schon länger als angeschlagen. Die Partei wählt Ende August ihre neue Führung.