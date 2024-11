Die SPD und die Lust an der Selbstzerstörung

Die Lust an der Selbstzerstörung befällt gelegentlich auch andere Parteien, aber nirgends ist sie so beständig wie in der SPD. Ein weiteres Beispiel gefällig? Warum etwa schafft es die Landtagsfraktion nicht, mitten in der Legislatur ihren Vorsitzenden Jochen Ott mit einem anständigen Wahlergebnis im Amt zu bestätigen? Vor wenigen Wochen bekam er 73,5 Prozent. Glaubt dort ernsthaft jemand, dass das in der Auseinandersetzung um die Gunst und die Aufmerksamkeit der Menschen hilft? Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu.