Warum Olaf Scholz kaum auf die NRW-SPD zählen kann

2022: Kein Rückenwind im Landtagswahlkampf

Trotz seiner Niederlage wurde Scholz Kanzlerkandidat. Sensationell führte er die Sozialdemokraten zu einem Sieg bei der Bundestagswahl 2021. Allein aus der NRW-SPD zogen 49 Abgeordnete in den Bundestag ein. Zu dieser Zeit gab es auch in NRW viele Olaf-Fans. Aber das Motiv war wohl eher Opportunismus als Überzeugung.

Landtagswahlplakat der NRW-SPD im Frühjahr 2022

Die Begeisterung hielt nicht lange an. Im Landtagswahlkampf 2022 litt die SPD-Kampagne in NRW schon unter dem schwierigen Start der Ampel in Berlin. Nach der Wahlpleite gegen Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) ärgerten sich einige in der NRW-SPD, dass man Scholz plakatiert hatte.