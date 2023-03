Nach Wahlschlappe: Wie die SPD ihren Wahlkampf in NRW verändern wird

Vor allem die demographische Entwicklung der Partei bereitet intern Sorgen. Das Durchschnittsalter der Basis liegt in den Hochburgen bei 62 Jahren, während jedoch besonders jüngere Kandidatinnen in Randlagen immer bessere Ergebnisse erzielten. Diese vereinzelten Erfolge in der sozialdemokratischen " Diaspora " würden allerdings nicht die Verluste in den Hochburgen wie Gelsenkirchen auffangen, weil gerade dort viele Menschen nicht mehr zur Wahl gingen.

Grundlegende Veränderung des Wahlkampfs

Die Handlungsempfehlungen haben aber nicht nur Auswirkungen für die SPD selbst. Sollte die Partei die vorgeschlagenen 19 Maßnahmen umsetzen, könnte dies künftige Wahlkämpfe in NRW grundlegend verändern.