Niemand weiß, wie viele Sozialwohnungen wirklich fehlen

Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) stellt am Donnerstag die neuesten Zahlen zur Wohnraumförderung vor. Auch bei einer Anhörung im Landtag ist die Lage am Wohnungsmarkt in NRW Thema. Die Probleme sind bekannt: Es gibt nicht genug bezahlbare Mietwohnungen.

Die Kommunen bezeichnen die Lage als "derzeit dramatisch" . Und dies "nicht mehr nur in den großen Städten entlang der Rheinschiene und in Münster, sondern in zunehmendem Maße auch in ländlicheren Gegenden" . Besonders betroffen: die "mittleren und unteren Mietpreissegmente" .