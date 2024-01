NRW: Wie viele Sozialwohnungen fehlen?

Der Grund: In der Studie wurde der vergleichsweise große Alt-Bestand an Sozialwohnungen in NRW sehr stark gewichtet. So kam man zu einem niedrigeren Fehlbetrag als in anderen Bundesländern.

Daniel Zimmermann, Geschäftsführer des Mieterbundes NRW , erklärt die Ergebnisse heute gegenüber dem WDR mit methodischen Besonderheiten der bundesweiten Untersuchung. Eine Bündnis aus Deutschem Mieterbund, Baugewerkschaft sowie Sozial- und Branchenverbänden hatte das Prestel-Institut mit dem Gutachten beauftragt. Ergebnis: In NRW fehlen nur 4.175 Sozialwohnungen, viel weniger als in anderen Bundesländern.