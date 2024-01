In NRW fehlen bundesweit die wenigsten Sozialwohnungen

Nach der Erhebung des Pestel-Instituts verzeichnete NRW 2022 beim Sozialen Wohnungsbau mit 435.025 Einheiten die höchste Zahl bundesweit. Das waren dem Institut zufolge nur 4.175 Sozialwohnungen weniger als im größten Bundesland benötigt werden. In anderen Bundesländern war die Differenz zwischen der benötigten Zahl an Sozialwohnungen und der vorhandenen Zahl deutlich größer. In Baden-Württemberg zum Beispiel fehlen 206.000 Sozialwohnungen, in Bayern 195.000 und in Berlin 131.000.

Viele Sozialbauten in NRW nach dem Krieg

" Nordrhein-Westfalen war nach dem Zweiten Weltkrieg das Sozialbauwohnungsland. Deshalb gibt es einen besonders großen Bestand - davon profitiert das Land noch immer ", so Matthias Günther, welcher die Erhebung leitete.

Mieterbund NRW: “Bedarf ist höher”

Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, wie viele Sozialwohnungen in NRW benötigt werden. Für die Berechnung des Bedarfs hat das Pestel - Institut eine Art Formel aufgestellt, die die Zahl der fehlenden Wohnungen in Relation zur Zahl der Empfänger staatlicher Leistungen wie Bürgergeld setzt.

"Nur rund 4000 fehlende Wohnungen, das ist viel zu wenig, es fehlen zigtausende Sozialwohnungen" , kritisiert Hans Jochem - Witzke vom Mieterbund in NRW das Ergebnis der Berechnung. Das Problem verschärfe sich zusätzlich dadurch, dass in den kommenden Jahren tausende Sozialwohnungen aus der Preisbindung fallen.