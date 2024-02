Mehr Sozialwohnungen in NRW - aber wohl kaum genug

NRW -Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) hat einen Zuwachs bei den Sozialwohnungen vermeldet. Der Neubau preisgebundener Mietwohnungen sei von knapp 4.000 Wohneinheiten im Jahr 2022 um 68 Prozent auf 6.726 in 2023 gestiegen, wie Scharrenbach am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. NRW werde damit zum "Place to Bau" .