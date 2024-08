Solingen-Sondersitzung: Täter hat sich laut Reul nicht gestellt

Der Tatverdächtige hatte am vergangenen Freitag in Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere teils schwer verletzt. Nach Angaben Reuls sind noch drei Verletzte im Krankenhaus in Behandlung.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat ( IS ). Der Tatverdächtige sitzt seit Sonntagabend in Untersuchungshaft.