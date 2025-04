"Arzt fährt Taxi"

Schlange stehen im Jobcenter Gelsenkirchen

Tatsächlich würden gut qualifizierte Fachkräfte von den Jobcentern oft in Bereiche vermittelt, wo sie mit ihrem Wissen kaum dauerhafte Perspektiven hätten, sagt Andreas Öhme vom Westdeutschen Handwerkskammertag ( WHKT ) NRW . "Beim Jobcenter kennt man die Zielgruppe meist nicht wirklich. Da fährt dann ein Arzt Taxi oder arbeitet in einem Lager ." Fachkräfte " von Anfang an auf die Spur zu setzen " sei kein einfacher Weg, nicht nur, weil es eventuell an der Sprache hapere.

Der WHKT habe der Bundesagentur für Arbeit vorgeschlagen, schon in den Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge genaue Kompetenzen und bisherige berufliche Erfahrungen abzufragen. " Man müsste mehr auf die Zielgruppe eingehen können ", sagt Öhme.

Jobcenter überlastet

"Jobcenter machen eigentlich einen guten Job ", sagt Georg Judin von der Industrie- und Handelskammer ( IHK ) Düsseldorf, "aber: Sie müssen für alle Arbeit finden - für Ausländer, Deutsche, auch für diejenigen, die gar nicht arbeiten wollen." Da sei eine Erfahrung wie die der Ukrainerin Kseniia S. nicht untypisch.

Die IHK Düsseldorf bietet die sogenannten " Willkommenslotsen ", gefördert vom Land NRW . Judin ist einer von ihnen, als Ukrainer ist er für seine Landsleute zuständig. Sie vermitteln junge Menschen aus dem Ausland in duale Ausbildungen oder Ausgebildete in Jobs, helfen bei der Anerkennung von Ausbildungszertifikaten.

"Oft schwierig, in Deutschland Fuß zu fassen"

Warum nicht: Florist statt Jurist

Und oft, so Judin, könnten sie Langzeitsuchende auch dazu motivieren, neue Wege einzuschlagen: " Wer in der Ukraine Jurist war, kann in Deutschland ein wunderbarer Florist werden - wenn er Blumen mag. " Denn in vielen höher ausgebildeten Berufen sei es einfach sehr schwierig, in Deutschland Fuß zu fassen, " ohne bei Null anzufangen" .