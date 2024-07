Nationalpark für Naturschutz

Erfolge seiner bisherigen Amtszeit sieht der Minister vor allem bei den Themen Hochwasserschutz und Brückensanierung. Ein Projekt, das er in Zukunft umsetzen möchte, ist ein zweiter Nationalpark. Noch steht nicht fest, wo der Nationalpark entstehen soll. Einige Gebiete, darunter der Reichswald und der Arnsberger Wald, stehen zur Auswahl. Wo und ob der Nationalpark am Ende entsteht, sei aber die Entscheidung der Menschen vor Ort. Wie auch der NABU bereits kritisierte, sei bisher nicht ausreichend Arbeit in das Projekt gesteckt worden. Das solle sich in Zukunft ändern.