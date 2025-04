Lehrkräfte sind zufrieden mit ihrer Berufswahl, ächzen aber unter dem harten Schulalltag. Das ist das Ergebnis einer am Montag in Düsseldorf vorgestellten neuen Umfrage im Auftrag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Was die Lehrkräfte laut GEW stört: "Überbordende Verwaltungsaufgaben, zu wenig Personal, zu große Klassen und ständig neue bildungspolitische Reformen ohne ausreichende Begleitung."

Lehrer "hochmotiviert" , aber offenbar überlastet