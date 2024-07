Die Deutsche Bahn wird ihren Fernverkehr in NRW bereits ab August erheblich einschränken. Laut einer Aufstellung des NRW-Verkehrsministeriums, die dem WDR exklusiv vorliegt, ist davon am stärksten das Rheinland betroffen, aber auch Westfalen.

Beginn der Streichungen in wenigen Wochen

Demnach wirken sich die Streichungspläne insbesondere auf die Fernverkehrsachsen nach Berlin, Hamburg und Frankfurt aus. Die Einschränkungen in NRW beginnen bereits am 5. August. Sie sollen bis zum Fahrplanwechsel der Bahn am 14. Dezember gelten. Das bestätigte die Deutsche Bahn auf WDR-Anfrage. Ab Mitte Dezember sollen die Züge dann aber wieder fahren, so ein Sprecher des Konzerns.

Folgende Verbindungen sind betroffen:

Bonn : Fünf von neun Direktverbindungen nach Berlin sollen gestrichen werden.

: Fünf von neun Direktverbindungen nach Berlin sollen gestrichen werden. Aachen : Zwei von vier ICE-Verbindungen nach Berlin sollen gestrichen werden.

: Zwei von vier ICE-Verbindungen nach Berlin sollen gestrichen werden. Herzogenrath, Geilenkirchen, Erkelenz, Rheydt, Mönchengladbach, Viersen, Krefeld : Eine von zwei Direktverbindungen nach Berlin soll gestrichen werden.

: Eine von zwei Direktverbindungen nach Berlin soll gestrichen werden. Gütersloh : Drei von sechs ICE-Direktverbindungen nach Berlin sollen gestrichen werden.

: Drei von sechs ICE-Direktverbindungen nach Berlin sollen gestrichen werden. Herford : Künftig soll hier nur noch einer von bisher vier ICE halten.

: Künftig soll hier nur noch einer von bisher vier ICE halten. Düren: Die einzige Direktverbindung nach Berlin soll gestrichen werden.

Krischer: "Enorme" Auswirkungen auf Bahnverkehr in NRW

Oliver Krischer (Grüne)