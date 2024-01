Marode Brücken: NRW will Schleichwege sperren und Strafgebühren für LKW

Erhöhte Mautgebühr soll zu Umfahrung anregen

Als weiteren Anreiz für die Lastwagenfahrer, kleine Ausweichstraßen zu meiden, schlägt Krischer eine Form von Strafgebühr vor. In dem Brief regt er an, "höhere Mautsätze für LKW-Durchgangsverkehre bei Sperrungen in den Blick zu nehmen, wobei Benachteiligungen der lokalen Wirtschaft für Quelle-Ziel-Verkehre zu vermeiden wären" . Das würde in der Konsequenz bedeuten, dass LKW, die in der Nähe von gesperrten Brücken entsprechende Nebenstrecken benutzen, eine erhöhte Mautgebühr in Rechnung gestellt wird. Und zwar immer dann, wenn sie nicht aus der Region kommen oder dort ihr Ziel haben.