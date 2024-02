NRW hat 2023 den Solar-Ausbau verdoppelt

2023 war Rekordjahr

Die Werte bedeuten einen Rekord: Noch nie ist so viel Photovoltaik in einem Jahr in NRW neu installiert worden wie 2023. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Ausbauvolumen mehr als verdoppelt (955 Megawatt in 2022). "Es ist schön zu sehen, dass der Solar-Aufschwung in NRW prozentual gesehen noch über den neuen Rekordzahlen auf Bundesebene liegt", kommentierte Christian Mildenberger, der Geschäftsführer des LEE.