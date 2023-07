Neues Programm zur Förderung von Mieterstrom

Scharrenbach: Gut fürs Klima und den Geldbeutel

NRW Bauminsterin Ina Scharrenbach, CDU

Die zuständige Bauministerin des Landes Ina Scharrenbach hofft, über den Mieterstrom auf sinkende Strompreise. Mit dem Programm mache die Regierung weiter Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien im Gebäudebereich und schaffe Entlastung für Mieterinnen und Mieter. Die Landesregierung hat ehrgeizige Ziele: Bis 2030 sollen mindestens 18 Gigawatt Solar-Leistung in NRW installiert sein. Bis Ende vergangenen Jahres waren es erst rund 7,5 Gigawatt. Um das Tempo zu erhöhen, muss also Geld in die Hand genommen werden. Zuletzt gab es ein 30 Millionen-Programm zur Förderung des Ausbaus von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden.