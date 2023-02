Solar-Ausbau in NRW auf Rekordniveau - und doch zu niedrig

Immerhin: Die Zahlen des vergangenen Jahres bedeuten ein Plus von fast 40 Prozent beim Zubau der Solarenergie im Vergleich zum Vorjahr. Diesen Schwung lobte LEE-Chef Mildenerger als "positives und überfälliges Signal" . Sein LEE vertritt die Interessen der Erneuerbaren-Energien-Branche.

LEE will Änderungen am Landesentwicklungsplan

Freiflächen-Photovoltaik-Anlage bei Troisdorf

Für mehr Tempo beim Ausbau fordert der LEE Änderungen am Landesentwicklungsplan: So müssten die Bestimmungen für die so genannte Freiflächen-Photovoltaik gelockert werden. Gemeint sind damit große Solaranlagen, die zum Beispiel auf Wiesen installiert werden - und nicht wie sonst häufig üblich auf Dächern von Gebäuden. Für Industrie- und Gewerbegebiete wünscht sich der LEE darüber hinaus einen Grundssatz im Landesentwicklungsplan, der die Installation von Erneuerbaren Energien als Regelfall vorsieht.