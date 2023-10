Lob und Kritik für neue Landesbauordnung

Die baurechtlichen Mindestabstände von Solaranlagen auf Hausdächern zu Nachbargrundstücken fallen weg. Für neue Nichtwohngebäude soll ab 1. Januar 2024 eine Solaranlagenpflicht gelten, für neue Wohngebäude ein Jahr später.

Der Landesverband Erneuerbare Energie lobte, dass die Abstandsbaulasten für Windenergieanlagen deutlich reduziert werden. So könnten Windräder "künftig näher an unbewohnte Gebäude und Grundstücksgrenzen heranrücken" . Auch die neuen Solarregeln würden Erneuerbare in NRW nach vorne bringen.