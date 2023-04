Hochschulen: Warum das Deutschlandticket Asten in die Pleite treiben könnte

Kritik am Übergangsmodell

Für den Übergang bis zum neuen Semesterticket soll es eine Upgrade-Option geben: Wer sein Studententicket deutschlandweit nutzen will, muss den Differenzbetrag zum 49-Euro-Ticket zahlen: "Auf diese Übergangslösung haben sich Bund und Länder auf der Verkehrsministerkonferenz im März in Aachen einvernehmlich verständigt" , heißt es dazu aus dem NRW-Verkehrsministerium. De facto bedeutet das: Studentinnen und Studenten, die bundesweit fahren wollen, müssen genau so viel zahlen wie alle anderen auch, es gibt also erstmal keine Ermäßigungen. Das stört die Asten, die die Übergangslösung deshalb kritisch sehen.

Gleichzeitig sorgen sie sich um die rechtliche Sicherheit des Semestertickets. Schon in der Vergangenheit habe es immer wieder Klagen gegen das Semesterticket gegeben, sagt David Wiegmann vom Asta der TU Dortmund. Dabei geht es immer darum, dass die Kläger aus verschiedensten gründen das Semesterticket gar nicht nutzen.

Bislang hätten Gerichte das Solidarmodell bestätigt, weil der Nutzen für die Studentinnen und Studenten so groß sei. Wenn das Deutschlandticket startet, könnte sich das ändern, fürchten die Studierendenvertreter. Denn dann sei der preisliche Unterschied zwischen Normal- und Studententicket deutlich geringer als bisher.

Sorge vor neue Klagen?

Sollten also erneut Klagen eingereicht werden, könnten Gerichte diesmal anders entscheiden als in der Vergangenheit. Und dann, fürchten die Asten, müssten sie als Vertragspartner beim Semesterticket die Kosten an die Studentinnen und Studenten zurückzahlen. Was sie finanziell aber nicht leisten könnten, darauf weisen sie seit Wochen hin.

Ihre Sorge: Eine erfolgreiche Klage könnte den betroffenen Asta finanziell runinieren. Auch hier fordern die Asten deshalb eine schnelle Unterstützung der Politik.